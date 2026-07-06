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Армия

Военный эксперт назвал стратегическую задачу ВС РФ на 2026 год

Военэксперт Баранец: Славянск и Краматорск являются целью ВС РФ на 2026 год
Станислав Красильников/РИА Новости

После взятия под контроль Константиновки (Донецкая народная республика), следующая задача Вооруженных сил (ВС) России — это Дружковка, после которой открывается простор на Славянск и Краматорск. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Он подчеркнул, что это главное направление на данном этапе специальной военной операции.

«Это стратегическая задача российской армии на 2026-й год», — сказал эксперт.

3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Позднее стало известно, что украинское руководство отказалось от участия в передаче тел собственных бойцов, находящихся в Константиновке.

Ранее ВС РФ начали наступление в направлении Голубых озер в Красном Лимане.

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