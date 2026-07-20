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Армия

На подлете к Москве сбили 15 украинских дронов

Собянин сообщил о ликвидации 15 БПЛА, летевших на Москву
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Незадолго до этого Собянин сообщил об отражении атаки восьми украинских дронов. Таким образом, общее число беспилотников, пытавшихся атаковать столицу в ночь на 20 июля, достигло 15.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

18 июля Собянин сообщил, что за прошедшую неделю украинские военные выпустили почти 1,9 тысячи беспилотников в направлении Москвы и области. С 20:30 (по мск) 11 июля по 8:30 18 июля в сторону Московского региона летели 1892 дрона. Большинство целей ликвидировали на дальних подступах, непосредственно на подлете к столице сбили 207 БПЛА.

В ночь на 18 июля дроны ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после ударов ВСУ отменили все развлекательные мероприятия. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее БПЛА атаковали Калужскую область.

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