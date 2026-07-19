БПЛА атаковали Калужскую область

В течение дня средства ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали над шестью муниципальными округами Калужской области 12 дронов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Глава региона уточнил, что БПЛА были сбиты в небе над Дзержинским, Думиничским, Жуковским, Людиновским, Малоярославецким и Хвастовичским округами. На места падения обломков прибыли сотрудники оперативных служб. Пострадавших и разрушений предварительно нет.

В ночь на 19 июля юг России подвергся атакам беспилотников. На Ставрополье в результате падения обломков загорелось несколько промзон, власти региона сообщали о детонации «огнеопасных объектов», в промзоне хутора Вязники ввели режим ЧС. В Краснодарском крае дроны атаковали Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума. При этом пострадали два танкера с международными экипажами на борту.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.