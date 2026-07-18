Собянин раскрыл число украинских БПЛА, летевших на Москву и область за неделю

Украинские военные в течение недели выпустили почти 1,9 тыс. дронов в направлении Москвы и области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«В период с 20:30 мск 11 июля по 8:30 мск 18 июля в направлении Московского региона летели 1 892 беспилотника», — говорится в заявлении.

По словам градоначальника, большинство целей ликвидировали на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве сбили 207 дронов.

Ночью с 17 на 18 июля над Московской областью перехватили 48 украинских беспилотников. В городе Электросталь был атакован склад Wildberries, в результате чего пострадали 37 человек. Как рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, состояние семи раненых оценивается как тяжелое. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что еще одного человека спасти его не удалось.

Кроме того, обломки одного из сбитых дронов упали на детский сад в Электростали. На месте начался пожар, сотрудники экстренных служб уже его ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. В Ногинске зафиксировали возгорание на территории нефтебазы, два человека получили травмы. Власти в целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный недалеко от места происшествия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Подмосковье после налета беспилотников скорректировали схему движения общественного транспорта.