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Армия

В ДНР в результате атак ВСУ два мирных жителя не выжили

Пушилин: в ДНР три человека пострадали при атаках ВСУ, двоих спасти не удалось
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В ДНР в результате ударов беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ трое местных жителей получили ранения, двоих из них спасти не удалось. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин на платформе «Макс».

Глава ДНР пояснил, что в населенном пункте Новолуганское из-за попадания снаряда в частный дом женщина получила ранения, не совместимые с жизнью, а в Шахтерске в ходе атаки на грузовой транспорт критические ранения получил мужчина.

Кроме того, по информации Пушилина, в Калининском районе Горловки ранен водитель машины коммунальных служб. Пострадавшему оказывают необходимую помощь.

Сообщается также о повреждениях, причиненных инфраструктуре в городских округах Горловка, Шахтерск, Дебальцево, Макеевка, а также в Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах.

До этого в Белгородской области в результате атаки со стороны ВСУ на пассажирский автобус в поселке Дубовое один человек не выжил, еще четверо, среди которых 16-летняя девушка, получили ранения.

Ранее сообщалось, что более 120 БПЛА атаковали российские регионы за 12 часов.

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