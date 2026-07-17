ВСУ атаковали север Крыма

Аксенов: ВСУ ударили по северу Крыма, два человека не выжили

Два человека получили несовместимые с жизнью ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по северу Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, еще один человек пострадал. Аксенов выразил соболезнования родственникам и близким жертв удара ВСУ, а пострадавшему пожелал скорейшего выздоровления.

«Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», — написал он.

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Минувшей ночью пять украинских квадрокоптеров атаковали супермаркет «Грошик» в Энергодаре Запорожской области. По словам мэра города Максима Пухова, здание магазина полностью разрушено огнем. Он уточнил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

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