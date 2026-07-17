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Армия

ВСУ атаковали север Крыма

Аксенов: ВСУ ударили по северу Крыма, два человека не выжили
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Два человека получили несовместимые с жизнью ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по северу Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, еще один человек пострадал. Аксенов выразил соболезнования родственникам и близким жертв удара ВСУ, а пострадавшему пожелал скорейшего выздоровления.

«Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», — написал он.

17 июля беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. БПЛА не сдетонировал, поэтому никто не пострадал. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, жители дома были эвакуированы, а оперативные службы оцепили территорию.

Минувшей ночью пять украинских квадрокоптеров атаковали супермаркет «Грошик» в Энергодаре Запорожской области. По словам мэра города Максима Пухова, здание магазина полностью разрушено огнем. Он уточнил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам, что делать при обнаружении обломков БПЛА.

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