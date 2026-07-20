Жителей Кувейта предупредили о взрывах на фоне налета БПЛА

Силы ПВО (противовоздушной обороны) Кувейта отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщает в соцсети X генштаб армии страны.

Там предупредили, что могут быть слышны взрывы, но это результат работы системы ПВО.

До этого в Бахрейне объявили воздушную тревогу. В МВД королевства рекомендовали жителям и гостям страны сохранять спокойствие и проследовать в ближайшие укрытия.

Три дня назад армия Ирана нанесла удары при помощи беспилотников и ракет по американским базам в Бахрейне, Кувейте, Иордании и Катаре. Тогда была атакована в том числе дорога, по которой американские военные доставляли ракетные системы к границе Ирака для обстрела Исламской Республики. При этом была повреждена техника 142-й артиллерийской бригады армии США из Арканзаса, дислоцированная в Кувейте.

В эмирате обвинили Тегеран в повреждении ключевого объекта нефтяной индустрии. Кроме того, были госпитализированы несколько человек.

Ранее командование ВС США отчиталось об итогах морской блокады Ирана.