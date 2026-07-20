Командование ВС США отчиталось об итогах морской блокады Ирана

С возобновления морской блокады Ирана 13 июля американские военные заставили шесть кораблей в Ормузе изменить курс, а одно судно вывели из строя. Об этом сообщает в соцсети X объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM).

В посте отмечается, что контроль судоходства в проливе и соблюдение блокады портов Ирана обеспечивает эсминец John Finn.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Соединенные Штаты восемь ночей подряд атаковали цели в Исламской Республике — и, по данным Axios, готовятся к эскалации: американский президент изучает варианты проведения масштабной военной операции, а в Израиле ожидают прибытия десятков американских самолетов-заправщиков.

Ранее военный США попытался обезвредить иранский дрон-камикадзе и не выжил.