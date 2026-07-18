В Кувейте обвинили Иран в повреждении ключевого нефтяного объекта

Ключевой объект нефтяной индустрии Кувейта поврежден в результате атак в результате атак Ирана. Об этом сообщила Кувейтская нефтяная компания (KPC), передает госагентство KUNA.

«В результате иранских атак... поврежден жизненно важный объект нефтяной индустрии», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадали несколько человек, они госпитализированы.

В агентстве не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

Утром 18 июля Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта сообщило, что пожар произошел в комплексе, совмещающем электростанцию и опреснительную установку, в результате ударов вооруженных сил Ирана.

18 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) заявил, что нанес удары по причалу для заправки американских военно-морских судов в порту Аль-Ахмади и центру связи и коммуникаций США в Кувейте.

Ранее КСИР пригрозил США и странам Ближнего Востока «суровой расплатой».