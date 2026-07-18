Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Армия

В Кувейте обвинили Иран в повреждении ключевого нефтяного объекта

KUNA: ключевой объект нефтяной индустрии Кувейта поврежден в результате атак
Виталий Невар/РИА Новости

Ключевой объект нефтяной индустрии Кувейта поврежден в результате атак в результате атак Ирана. Об этом сообщила Кувейтская нефтяная компания (KPC), передает госагентство KUNA.

«В результате иранских атак... поврежден жизненно важный объект нефтяной индустрии», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадали несколько человек, они госпитализированы.

В агентстве не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

Утром 18 июля Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта сообщило, что пожар произошел в комплексе, совмещающем электростанцию и опреснительную установку, в результате ударов вооруженных сил Ирана.

18 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) заявил, что нанес удары по причалу для заправки американских военно-морских судов в порту Аль-Ахмади и центру связи и коммуникаций США в Кувейте.

Ранее КСИР пригрозил США и странам Ближнего Востока «суровой расплатой».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где увидеть самые высокие водопады России? 10 мест от Крыма до Заполярья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!