Назван регион с самой высоким показателем средней пенсией

Самая высокая средняя пенсия в июне 2026 года зафиксирована на Чукотке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.

В пятерку регионов с наиболее высокими средними пенсионными выплатами вошли Чукотский автономный округ — 42 270 рублей, Ненецкий автономный округ — 38 831 рубль, Камчатский край — 37 662 рубля, Магаданская область — 37 582 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 097 рублей.

Для сравнения, средний размер пенсии по России в июне 2026 года составил 25 402 рубля.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявлял «Газете.Ru», что августовская прибавка к страховой пенсии работающих пенсионеров достигнет максимум 470,28 рубля, поскольку один ИПК составляет 156,76 рубля.

Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров проводится ежегодно с 1 января. В 2026 году, согласно бюджету Соцфонда, выплаты этой категории граждан были повышены на 7,3%.

Ранее россиянам назвали дату ближайшей индексации пенсий.