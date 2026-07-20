Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Назван регион с самой высоким показателем средней пенсией

Соцфонд: Чукотка стала лидером среди регионов РФ по уровню средних пенсий
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Самая высокая средняя пенсия в июне 2026 года зафиксирована на Чукотке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.

В пятерку регионов с наиболее высокими средними пенсионными выплатами вошли Чукотский автономный округ — 42 270 рублей, Ненецкий автономный округ — 38 831 рубль, Камчатский край — 37 662 рубля, Магаданская область — 37 582 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 097 рублей.

Для сравнения, средний размер пенсии по России в июне 2026 года составил 25 402 рубля.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявлял «Газете.Ru», что августовская прибавка к страховой пенсии работающих пенсионеров достигнет максимум 470,28 рубля, поскольку один ИПК составляет 156,76 рубля.

Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров проводится ежегодно с 1 января. В 2026 году, согласно бюджету Соцфонда, выплаты этой категории граждан были повышены на 7,3%.

Ранее россиянам назвали дату ближайшей индексации пенсий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!