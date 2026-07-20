Средства ПВО уничтожили за неделю над регионами РФ более 5 тысяч украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за неделю сбили над Россией 5083 дрона

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение недели сбили над российскими регионами не менее 5083 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом, ссылаясь на данные Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

Самое большое количество дронов было перехвачено и уничтожено 13 июля (926) и 16 июля (802). Большинство налетов было совершено на европейскую часть страны.

19 июля министерство обороны сообщило, что средства ПВО в течение дня уничтожили над территорией России 161 украинский беспилотник. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

До этого в министерстве обороны России заявили, что российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки ликвидировали почти 700 дронов, ракеты, управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд HIMARS украинских войск.

Ранее силы ПВО сбили пять дронов ВСУ, летевших на Москву.