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Армия

В Минобороны рассказали об уничтоженных за день беспилотниках

Минобороны: за 12 часов над российскими регионами уничтожили 161 беспилотник
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 161 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

В публикации отмечается, что в период с 8:00 до 20:00 мск были уничтожены дроны самолетного типа.

В ведомстве добавили, что беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

До этого в министерстве обороны России заявили, что российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки ликвидировали почти 700 дронов, ракеты, управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд HIMARS украинских войск.

Ночью с 17 на 18 июля над Московской областью перехватили 48 украинских беспилотников. В городе Электросталь был атакован склад Wildberries, в результате чего пострадали 37 человек. Как рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, состояние семи раненых оценивается как тяжелое. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что еще одного человека спасти его не удалось.

Ранее силы ПВО сбили пять дронов ВСУ, летевших на Москву.

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