Российские военные за сутки сбили почти 700 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки ликвидировали почти 700 дронов, ракеты, управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд HIMARS украинских войск. Это следует из сводки Минобороны РФ о ходе боевых действий в зоне СВО.

«Сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в МО.

Ночью с 17 на 18 июля над Московской областью перехватили 48 украинских беспилотников. В городе Электросталь был атакован склад Wildberries, в результате чего пострадали 37 человек. Как рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, состояние семи раненых оценивается как тяжелое. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что еще одного человека спасти его не удалось.

Ранее телеведущий Соловьев едва не попал под удар украинского БПЛА на трассе «Новороссия».