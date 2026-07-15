Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» нанесли удар по резервам Вооруженных сил Украины, которые, по данным Минобороны РФ, готовились к переброске в Днепропетровской области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

По информации министерства, район сосредоточения украинских резервов был обнаружен операторами разведывательных беспилотников группировки «Восток». Как утверждается, личный состав готовился к последующему усилению передовых позиций.

После получения координат артиллерийские подразделения нанесли удар реактивными снарядами по выявленным целям. В Минобороны заявили, что в результате были уничтожены укрытия и более 30 военнослужащих ВСУ, входивших в состав резервов, подготовленных к переброске.

В ведомстве также сообщили, что, по их оценке, удар сорвал планы украинской стороны по усилению передовых позиций и снизил устойчивость ее обороны.

9 июля в Минобороны РФ сообщили, что войска армии России завершают ликвидацию разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане. В ведомстве добавили, что за сутки российские бойцы уничтожили более 15 украинских военнослужащих из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов.

Ранее ВС РФ уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец.