МО РФ: авиаударом уничтожена насыпная переправа через Северский Донец в ДНР

Российские военные уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец у Маяков в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, переправа находилась в Краматорском районе ДНР.

«Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженному объекту противника авиационного удара ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

В результате насыпная переправа была уничтожена авиаударом.

5 июля Минобороны РФ также сообщало об уничтожении насыпной переправы через Северский Донец.

По данным ведомства, авиационный удар был нанесен с целью сорвать ротацию личного состава ВСУ, а также нарушить снабжение украинских подразделений вооружением.

В Минобороны уточнили, что в результате удара насыпная переправа через Северский Донец была уничтожена.

До этого офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Шахтер сообщил, что подразделения ВСУ пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении в ДНР, чтобы замедлить продвижение российских войск.

Ранее Путин рассказал об успехах российских военных у Доброполья в ДНР.