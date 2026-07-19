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Армия

«Очень быстрый ответ»: на Западе отреагировали на ракетный обстрел Киева

Профессор Диесен: ночной удар по Киеву стал ответом на атаку ВСУ на Подмосковье
Gleb Garanich/Reuters

Ночной массированный удар российских военных по Киеву стал ответом на атаку гражданских объектов в Подмосковье. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

«Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку», — написал профессор.

По его словам, Вооруженные силы России выпустили по Киеву около 40-50 ракет. Целями ударов стали логистические и промышленные объекты, уточнил он.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 19 июля российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и беспилотниками по Киеву и Киевской области. В ведомстве подчеркнули, что это «точно не финал», и ВС России заряжены на то, чтобы продолжить удары по объектам ВСУ на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку одной из самых массированных с начала конфликта. По его словам, в течение прошедшей ночи Россия выпустила более 40 ракет разных типов, из них большинство по Киеву, и 120 ударных дронов.

Накануне украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По предварительным данным, в результате этих ударов не выжили восемь человек, десятки пострадали.

Ранее на Западе показали происходящее в Киеве после прилета 40 российских ракет.

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