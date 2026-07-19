Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

На Западе показали происходящее в Киеве после прилета 40 российских ракет

Агентство Reuters опубликовало кадры с последствиями ночных ударов по Киеву
Gleb Garanich/Reuters

В сети появились кадры с последствиями ночных ударов российских баллистических ракет по Киеву. Снимки опубликовало агентство Reuters.

На фото можно увидеть моменты прилета ракет и взрывы, после которых в украинской столице произошло несколько крупных пожаров.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, один из таких пожаров начался в районе складов «Новой почты» на юго-западе Киева. После удара ракеты к объекту направились сразу несколько пожарных расчетов. С территории склада были слышны взрывы, что указывает на наличие внутри груза, способного взрываться и гореть, отметил Лебедев.

Он пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать склады почтовых операторов для скрытого хранения и перемещения военных грузов, в том числе комплектующих для БПЛА, средств связи, аккумуляторов и прочего.

Украинский Telegram-канал INSIDER UA сообщил, что в ночь на 19 июля российские военные запустили по Киеву рекордное количество ракет за все время военного конфликта — в течение 53 минут прилетело 40 ракет. Согласно данным мониторингового ресурса Monitorwar, Киев и Киевская область подверглись ударам ракетных комплексов «Искандер-М» и гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

Ранее Путин заявил, что Россия знает, чем закончится СВО на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!