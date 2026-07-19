На Западе показали происходящее в Киеве после прилета 40 российских ракет

В сети появились кадры с последствиями ночных ударов российских баллистических ракет по Киеву. Снимки опубликовало агентство Reuters.

На фото можно увидеть моменты прилета ракет и взрывы, после которых в украинской столице произошло несколько крупных пожаров.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, один из таких пожаров начался в районе складов «Новой почты» на юго-западе Киева. После удара ракеты к объекту направились сразу несколько пожарных расчетов. С территории склада были слышны взрывы, что указывает на наличие внутри груза, способного взрываться и гореть, отметил Лебедев.

Он пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать склады почтовых операторов для скрытого хранения и перемещения военных грузов, в том числе комплектующих для БПЛА, средств связи, аккумуляторов и прочего.

Украинский Telegram-канал INSIDER UA сообщил, что в ночь на 19 июля российские военные запустили по Киеву рекордное количество ракет за все время военного конфликта — в течение 53 минут прилетело 40 ракет. Согласно данным мониторингового ресурса Monitorwar, Киев и Киевская область подверглись ударам ракетных комплексов «Искандер-М» и гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

Ранее Путин заявил, что Россия знает, чем закончится СВО на Украине.