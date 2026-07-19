Украинский производитель военного снаряжения сообщил об уничтожении завода при ударе РФ

Директор UKRTAC сообщил об уничтожении завода и складов при ударе ВС РФ

Завод, склады и оборудование украинской компании UKRTAC, которая производит военное снаряжение, уничтожены при российском ударе. Об этом заявил директор по развитию компании Северион Дангадзе в соцсетях.

По его словам, завод и складские помещения были полностью уничтожены в результате прямого удара, при этом никто не пострадал.

Дангадзе назвал эту атаку самой большой трагедией за всю историю компании.

На сайте UKRTAC компания представляет себя как киевского производителя средств индивидуальной защиты. В ее каталоге есть бронежилеты, бронеплиты и баллистические пакеты, шлемы, защитные костюмы, снаряжение и средства тактической медицины.

Утром в воскресенье Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по предприятиям в Киеве и Киевской области, где, в том числе, производят детали для крылатых ракет «Фламинго», а также по логистическим центрам в украинской столице и области.

Ранее Зеленский подтвердил, что ночная атака РФ на Киев стала одной из самых массированных.