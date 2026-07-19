Минобороны России сообщило об ударах по военным заводам в Киеве

МО заявило о поражении предприятий в Киеве, где производят детали для «Фламинго»

Россия нанесла удары по военным заводам в Киеве. Об этом заявило российское Минобороны.

«Поражены в городе Киеве: киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго»...», — говорится в сообщении.

На предприятии провозят детали для оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 «Клон», также там ведется модернизация, обслуживание и ремонт бортовых оптико-электронных прицельных систем и бортовых радиолокационных станций для истребителей МиГ-29.

Кроме того, было атаковано предприятие «Спецоборонмаш».

Утром на Украине сообщили, что по украинской столице было запущено самое большое количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. По данным Telegram-канала INSIDER UA, в течение 53 минут по Киеву прилетело 40 ракет.

Ранее крупный пожар начался в районе складов «Новой почты» в Киеве.