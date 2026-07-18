В Минобороны РФ раскрыли цель удара по территории порта «Южный» в Одесской области

Минобороны РФ: резервуары с ГСМ поражены в порту «Южный» в Одесской области

Вооруженные Силы России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по территории порта «Южный» в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По его данным, целью атаки стали резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), которые были успешно поражены.

18 июля российские БПЛА атаковали в порту «Южный» сухогруз. Еще два грузовых корабля попали под удар в порту «Одесса».

В ночь на 18 июля российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как заявили в министерстве обороны РФ, в Одессе были поражены объекты разгрузки ГСМ, в Черноморске — контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный — сухогруз. Кроме того, под Очаковом была уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Вооруженные силы РФ бьют по украинским портам ежедневно, начиная с 11 июля. Что о них известно — в материале «Газеты.Ru».

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия знает о слабых местах порта в Одессе, а значит, двух недель будет достаточно для того, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю.

Ранее сообщалось, что в Одессе отдыхающие на пляже украинцы фотографируются на фоне атакованного ВС РФ корабля.