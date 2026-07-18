Удары США отрезали от Ирана его торговые ворота и базу для контроля над Ормузом

Ночные удары США по Ирану отрезали город Бендер-Аббас от остальной части страны. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Американские бомбардировки разрушили мосты и железную дорогу, соединявшие Бендер-Аббас с остальной иранской территорией. В изоляции оказались около 500 тысяч жителей города.

Местный порт Шахид-Раджаи называют «золотыми воротами» Ирана, поскольку через него проходит около половины иранского товарооборота, включая промышленное оборудование, стройматериалы, сельхозпродукцию, потребительские товары, сталь, удобрения и нефтепродукты.

Кроме того, в Бендер-Аббасе находится главная военно-морская база страны, от которой зависит способность Тегерана контролировать Ормузский пролив. Бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин заявил The Telegraph, что США рассматривают изоляцию города как единственную возможность возобновить судоходство в Ормузе.

«В Пентагоне все больше склоняются к мысли, что, хотят того США или нет, у них нет выбора, если они хотят положить этому конец», — сказал он.

The Telegraph отмечает, что американские удары по объектам гражданской инфраструктуры — мостам и железной дороге — могут быть расценены как нарушение Женевских конвенций 1949 года, подписанных в том числе и США.

Об атаке на Бендер-Аббас и город Джаск стало известно сегодня рано утром: иранское агентство Tasnim сообщило о разрушении дороги на Рудан и человеческих потерях. Вчера Иран обвинил США в уничтожении пяти мостов в окрестностях Бендер-Аббаса.

Ранее СМИ сообщили о взрывах в районе иранского острова Киш.