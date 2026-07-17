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Армия

Иран обвинил США в уничтожении пяти мостов

IRIB: удары США уничтожили пять мостов в иранском Бендер-Аббасе
U.S. Central Command

Американские военные ракетными ударами в ночь на 17 июля уничтожили пять мостов в портовом городе Бендер-Аббасе на юге Ирана. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Прошлой ночью пять мостов в Бендер-Аббасе были уничтожены Штатами», — говорится в сообщении.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану.

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