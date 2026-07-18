США ударили по иранским городам Бендер-Аббас и Джаск

Вооруженные силы (ВС) США атаковали окрестности городов Бендер-Аббас и Джаск в Иране. Об этом сообщило информагентство Tasnim.

По данным агентства, атаке также подверглась дорога, соединяющая города Бендер-Аббас и Рудан. В результате ударов есть погибшие и раненные. Число жертв не уточняется.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, американские власти объявили, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

14 июля силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ на американские атаки нанесли удары по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.

Ранее Иран обвинил США в «уничтожении» меморандума о взаимопонимании.