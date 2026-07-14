СМИ сообщили о взрывах в районе принадлежащего Ирану острова Киш

В районе принадлежащего Ирану острова Киш произошли взрывы. Об этом, ссылаясь на иранское государственное телевидение, сообщает Reuters.

В публикации говорится о двух раздавшихся взрывах.

О причинах взрывов ничего не известно. Информации об их последствиях пока не поступало.

13 июля сообщалось, что четыре взрыва произошли в восточной части иранского портового города Бендер-Аббас на юге страны.

В этот же день Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские военные завершили очередную серию ударов по объектам на территории Ирана. В ходе операции были поражены десятки целей в нескольких районах страны, в том числе системы ПВО, береговые радиолокационные станции и катера. В CENTCOM уточнили, что удары наносились высокоточными боеприпасами с целью ослабить возможности Ирана продолжать атаки на международное судоходство в Ормузском проливе. В операции были задействованы истребители, корабли и беспилотники.

Ранее в ООН предупредили о катастрофе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.