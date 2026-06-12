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Армия

Сальдо сообщил об усилении противодействия дронам ВСУ на трассе «Новороссия»

Сальдо: противодействие украинским дронам на трассе «Новороссия» усилено
Александр Иванов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале об усилении мер защиты от украинских беспилотников на трассе «Новороссия».

«На ключевых автомагистралях юга России, в том числе на трассе «Новороссия», активизирована работа по нейтрализации вражеских дронов. Российские боевые беспилотники приступили к патрулированию дорог и уже помогают ликвидировать БПЛА противника, пытающиеся атаковать гражданский транспорт», — написал Сальдо.

Он подчеркнул, что поставлена общая цель — не допустить попыток врага дестабилизировать ситуацию и обеспечить безопасность дорожного движения.

Трасса «Новороссия» соединяет Ростов-на-Дону с Крымом, проходя через новые территории, включая ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Она входит в состав сухопутного коридора в Крым, идущего вдоль Азовского моря.

12 июня во время беседы с участниками СВО, приуроченной ко Дню России, президент РФ Владимир Путин отметил, что дроны «как мухи висят» над головами российских бойцов.

Ранее стало известно, что будет с дорогами Новороссии и Донбасса на фоне угроз ВСУ.

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