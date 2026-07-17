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Соловьев обозначил сроки перехода Донбасса под полный контроль России

Соловьев: Донбасс перейдет под полный контроль России до конца 2026 года
Мария Девахина/РИА Новости

Донбасс перейдет под полный контроль России до конца 2026 года. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в интервью журналу Die Weltwoche.

«На линии фронта ситуация развивается. Я думаю, что до конца этого года мы определенно освободим Донбасс. И, возможно, я бы сказал, большую часть Запорожской и Херсонской областей», — сказал журналист.

Соловьев добавил, что заявления о больших потерях России на Украине являются чушью и западной пропагандой.

7 июля эксперты заявили, что успехи Вооруженных сил РФ в Константиновке и Красном Лимане свидетельствуют о приближающемся освобождении Славянска и Краматорска. По их словам, это открывает дорогу к финальной битве за Донбасс. И уже сегодня начинаются решающие бои. Чем важно взятие Константиновки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ заявили, что российские войска не дают ВСУ передышек в ДНР.

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