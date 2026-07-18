В Иране заявили об увеличении числа жертв после новых ударов США по стране

Число жертв ударов США, нанесенных по Ирану в период с 27 июня по 18 июля, возросло до 50 человек, пострадали более 500 человек. Об этом заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Исламской Республики Хосейн Керманпур в социальной сети X.

Отмечается, что среди погибших есть пять женщин и двое лиц младше 18 лет. Среди раненых числятся 32 женщины и 18 детей и подростков.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении перемирия. Тегеран также обвинил американских военных в нанесении ударов.

8 июля президент США заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Американский лидер назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее США ударили по иранским городам Бендер-Аббас и Джаск.