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Армия

Минобороны РФ показало удар по танкеру с военным грузом в Черном море

Минобороны опубликовало кадры удара по танкеру у острова Змеиный
Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало кадры удара судна, перевозившего военные грузы в районе острова Змеиный в Черном море. Соответствующие кадры представлены пресс-службой Минобороны РФ.

На видео беспилотники «Герань-4 сикер» и «Гербера-сикер» влетают в корму контейнеровоза, появляется дым и на судне начинается пожар.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в Черном море недалеко от острова Змеиный был поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для украинской армии.

Российские военные также нанесли групповые удары по кораблям, использовавшимся для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Одессе, Одесской и Николаевской областях, а также по объектам портовой инфраструктуры.

За минувшую неделю российские войска поразили 24 морских судна, используемых в интересах украинских вооруженных формирований.

Ранее дроны «Герань-4 Сикер» поразили три сухогруза в порту Николаева.

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