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Армия

В Одесской и Николаевской областях уничтожены корабли, перевозившие грузы для ВСУ

ВС РФ ударили по кораблям в Одесской и Николаевской областях
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские Вооруженные силы нанесли удары по кораблям в портах Одессы, Одесской и Николаевской областях, которые использовались для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, удары были нанесены оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам портовой инфраструктуры и резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые находились в порту Одессы и предназначались для украинской армии.

Кроме того, в порту «Черноморск» Одесской области был поражен контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный (Одесская область) уничтожен сухогруз, перевозивший грузы для украинской армии, а в районе населенного пункта Рыбаковка, расположенного в 14 км западнее Очакова, — пусковая установка и транспортно-заряжающая машина для ракетного комплекса «Нептун-2».

В течение недели российские войска поразили 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ.

Ранее член комитета ГД по обороне Андрей Колесник заявил, что систематические удары по военной логистике ВСУ приведут к полной остановке поставок оружия на Украину.

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