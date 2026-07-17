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Армия

Российские военные атаковали три сухогруза в порту Украины

Минобороны РФ: дроны «Герань-4 Сикер» поразили три сухогруза в порту Николаева
tsyklon/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России с помощью реактивных дронов «Герань-4 Сикер» поразили три сухогруза в порту Николаева на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, удары по грузовым судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), были нанесены в период с 08:10 до 08:15 мск.

15 июля оборонное ведомство РФ сообщило, что расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» нанесли удары по сухогрузам в порту «Черноморск» Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области.

11 июля ВС РФ уничтожили беспилотниками «Герань-2 Сикер» железнодорожный локомотив в Черниговской области, а также вывели из строя подстанцию, используемую в интересах ВСУ в Сумской области.

«Герань-4 Сикер» оснащен турбореактивным двигателем, позволяющим развивать скорость до 300 км/ч, а также системой обнаружения и автоматического захвата цели. Приставка «сикер» (пер. с англ. «искатель») означает модификацию уже существующих моделей дронов семейства «Герань» в разведывательно-ударные.

Ранее ВС РФ уничтожили два украинских МиГ-29.

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