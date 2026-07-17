Российские военные нанесли удар по резервуарам с ГСМ в порту Одесса

Вооруженные силы России нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту «Одесса», которые были предназначены для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ на платформе «Макс».

«В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в этом же порту были атакованы два цеха, занимающиеся производством и сборкой беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 от компании «Укрджет», а также склад боеприпасов.

Также в Минобороны отметили, что в порту «Черноморск» Одесской области были уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для ВСУ.

По данным ведомства, за неделю российские войска нанесли удары по 24 морским судам, которые использовались в интересах украинской армии.

Ранее появилось видео огненного дождя после удара ВС РФ по арсеналу ВСУ.