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Армия

Во Владимире начался пожар после атаки БПЛА

Губернатор Авдеев: БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире
Valentyn Ogirenko/Reuters

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своем канале в «Максе», что беспилотник попал в квартиру в многоэтажном жилом доме во Владимире.

«В результате попадания одного БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар. Жильцы эвакуируются». — поделился Авдеев.

Он уточнил, что ликвидация открытого горения завершена, на месте работают специалисты экстренных служб.

13 июля Авдеев сообщал, что беспилотник повредил остекление многоквартирного дома во Владимире.

Авдеев добавил, что власти эвакуировали 39 человек, из них восемь детей. Часть эвакуированных находится в пунктах временного размещения, остальные — у родственников. На месте падения БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

12 июля Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили и перехватили над российскими регионами 220 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее украинские беспилотники повредили дома и предприятие в Самарской области.

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