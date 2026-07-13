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Губернатор Владимирской области рассказал об ущербе от атаки БПЛА

Губернатор Авдеев: во Владимире БПЛА повредил остекление многоквартирного дома
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Во Владимире беспилотник повредил остекление многоквартирного дома. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Во Владимире в результате падения одного БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. В квартире людей не находилось», — поделился он.

Авдеев добавил, что власти эвакуировали 39 человек, из них восемь детей. Часть эвакуированных находится в пунктах временного размещения, остальные — у родственников. На месте падения БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили и перехватили над российскими регионами 220 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были уничтожены в период с 8:00 до 20:00 мск.

В ночь на 12 июля над территорией России перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА самолетного типа. Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО сбили часть дронов над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось о том, что над регионами России сбили 175 беспилотников ВСУ за ночь.

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