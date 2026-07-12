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Армия

Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Самарскую область

Федорищев: в Самарской области при атаке БПЛА повреждены дома и предприятие
Stringer/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, атака произошла ранним утром. В результате повреждения получили частные и многоквартирные жилые дома, а также одно из промышленных предприятий. На местах происшествий работают оперативные службы.

Губернатор сообщил, что в результате атаки одного мужчину спасти не удалось. Еще три человека, в том числе один ребенок, получили ранения.

Федорищев также напомнил, что в Самарской области продолжает действовать запрет на съемку беспилотников и последствий их атак.

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами страны. Кроме того, российские военные уничтожили украинские БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее вражеский БПЛА поджег танкер в Ростовской области.

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