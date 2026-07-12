В Минобороны рассказали о перехваченных за день беспилотниках

Минобороны: за 12 часов над российскими регионами было уничтожено 220 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили и перехватили над российскими регионами 220 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом министерство обороны РФ сообщило в «Макс».

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были уничтожены в период с 8:00 до 20:00 мск.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь с 11 на 12 июля над территорией России перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА самолетного типа. Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО сбили часть дронов над акваториями Черного и Азовского морей. Остальные беспилотники были ликвидированы в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе и 13 областях. Среди них — Липецкая, Ростовская, Брянская, Ульяновская, Калужская, Тульская, Смоленская, Орловская, Белгородская, Самарская, Воронежская, Курская и Саратовская.

Ранее украинские беспилотники повредили дома и предприятие в Самарской области.