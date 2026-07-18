Два нефтяных танкера подорвались на маршруте у Ормузского пролива

Два нефтяных танкера подорвались на заминированном маршруте у Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

14 июля телеканал Al Jazeera сообщал, что в Ормузском проливе зафиксирована наименьшая активность судоходства за весь период действия соглашения между США и Ираном, которое они заключили в июне: с утра там прошло всего четыре судна.

По данным отслеживающей морские грузоперевозки интернет-платформы Marine Traffic, в течение сегодняшнего дня через Ормузский пролив проследовали один нефтяной танкер и три контейнеровоза.

Это «наименьшее количество судов, прошедших через него, с момента заключения соглашения между США и Ираном в июне», отмечает издание.

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как США и Иран вновь начали обмениваться ударами и констатировали, что так и не достигли консенсуса, способного привести к долгосрочному миру. Накануне Вашингтон объявил, что вновь устанавливает морскую блокаду для перевозки иранских грузов. В ООН предупредили о негативных последствиях этой меры для мирового рынка продовольствия.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.