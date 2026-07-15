На юго-востоке Ирана раздались взрывы

В двух городах на юго-востоке Ирана произошли взрывы. Об этом, ссылаясь на иранское агентство Fars, сообщает Reuters.

Несколько взрывов были слышны в городах Бампур и Чабахар, граничащей с Пакистаном и Афганистаном провинции Систан и Белуджистан.

Reuters со ссылкой на иранское агентство Mehr также сообщает, что вокруг атомной электростанции в Бушере активированы средства противовоздушной обороны.

14 июля телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов снова наносят удары по Ирану. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американская армия завершила пятичасовые удары по целям на территории Ирана, применив высокоточные боеприпасы.

В этот же день стало известно, что взрывы раздались на иранских островах Киш, Кешм и Абу-Муса.

Ранее иранские власти заявили, что Вашингтон нарушает устав ООН.