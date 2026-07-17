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Армия

В Запорожской области дрон ВСУ ударил по жилому дому, пострадали два человека

Балицкий: ВСУ ударили по многоквартирному дому в Запорожской области
Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по многоквартирному дому в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в «Макс».

В результате детонации дрона пострадали два человека — женщин 1985 и 1944 годов рождения госпитализировали. Квартиры получили значительные повреждения.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

17 июля беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Как уточнил глава региона Игорь Артамонов, БПЛА не сдетонировал, поэтому никто не пострадал.

В ночь на 17 июля средства противовоздушной обороны отразили атаки более 24 украинских беспилотных летательных аппаратов. В период с 20:00 16 июля до 8:00 17 июля воздушные цели были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Воронежской, Ростовской, Белгородской, Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской и Курской областях.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам, что делать при обнаружении обломков БПЛА.

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