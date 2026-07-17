Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Названо число украинских БПЛА, сбитых в России за ночь

Минобороны: ночью в России отразили атаки 243 украинских беспилотников
Сергей Мирный/РИА Новости

Атаки более 240 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в России в ночь на 17 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В период с 20:00 мск 16 июля до 8:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, дроны были ликвидированы в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях. Остальные беспилотники сбили в Воронежской, Ростовской, Белгородской, Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской и Курской областях.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, дежурные средства ПВО ночью уничтожили украинские дроны в пяти районах региона. Среди них — Сальский, Каменский, Аксайский, Усть-Донецкий и Неклиновский. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала. При этом глава российского субъекта предупредил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать.

Ранее в Ярославской области после атаки украинских БПЛА не спасли мужчину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Окупится ли перевод машины с бензина на газ в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!