Названо число украинских БПЛА, сбитых в России за ночь

Атаки более 240 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в России в ночь на 17 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В период с 20:00 мск 16 июля до 8:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, дроны были ликвидированы в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях. Остальные беспилотники сбили в Воронежской, Ростовской, Белгородской, Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской и Курской областях.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, дежурные средства ПВО ночью уничтожили украинские дроны в пяти районах региона. Среди них — Сальский, Каменский, Аксайский, Усть-Донецкий и Неклиновский. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала. При этом глава российского субъекта предупредил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать.

Ранее в Ярославской области после атаки украинских БПЛА не спасли мужчину.