ВСУ атаковали супермаркет в Энергодаре

В ночь на 17 июля пять украинских квадрокоптеров атаковали супермаркет «Грошик» в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Пухов.

По его словам, здание магазина полностью разрушено огнем. Пухов уточнил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Город — спутник Запорожской АЭС Энергодар постоянно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 12 июля ВСУ ударили по автобусной остановке в городе, а затем по гражданскому автомобилю. Несовместимые с жизнью ранения получили четыре человека, еще четверо пострадали. Также были атакованы магазин и медсанчасть. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал 12 июля самым кровавым днем для города и призвал МАГАТЭ отреагировать.

На следующий день украинские военные атаковали сетевой супермаркет на проспекте Строителей. Повреждения получили сам магазин, а также библиотека и многоэтажный жилой дом. Информация о пострадавших не поступала. Пухов заверил, что все разрушенные в результате ударов объекты будут отстроены заново.

Ранее в Энергодаре заявили о попытке ВСУ изолировать город.