«Герань» обесточила используемую ВСУ электроподстанцию в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России ударом беспилотника «Герань-4 Сикер» вывели из строя подстанцию, используемую в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

Сообщается, что энергетическая подстанция расположена в Шостке и рассчитана на 110 киловатт. В результате удара российских военных, на объекте зафиксирован пожар.

До этого сообщалось о серии ударов по Киеву и другим областям. В результате нанесения ударов армией России по объектам в украинской столице начались пожары в Днепровском и Дарницком районе. В последнем случае, могла загорелась трансформаторная подстанция. Также взрывы прогремели в Ильичевске Одесской области, где находится один из крупнейших портов в Черном море, Запорожье, Сумах и в городе Нежин в Черниговской области. Удар ВС России пришелся и на крупных железнодорожный узел, в городе Апостолово в Днепропетровской области.

Ранее российские военные «Геранями» ударили по топливным объектам Украины.