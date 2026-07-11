Армия РФ беспилотником «Герань» уничтожила локомотив в Черниговской области

Вооруженные силы России уничтожили беспилотником «Герань-2 Сикер» железнодорожный локомотив в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В городе Сновск Черниговской области ударным беспилотным летательным аппаратом «Герань-2 Сикер» был уничтожен железнодорожный локомотив», — отмечается в публикации.

Также удар «Геранью-4 Сикер» пришелся по подстанции, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Она была выведена из строя.

До этого сообщалось о серии ударов по Киеву и другим областям. В результате нанесения ударов армией России по объектам в украинской столице начались пожары в Днепровском и Дарницком районе. В последнем случае могла загорелась трансформаторная подстанция. Взрывы прогремели в Ильичевске Одесской области, где находится один из крупнейших портов в Черном море, а также Запорожье, Сумах и в городе Нежин в Черниговской области. Удар ВС России пришелся и на крупных железнодорожный узел, в городе Апостолово в Днепропетровской области.

Ранее Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве.