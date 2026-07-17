Минобороны РФ создало единую систему подготовки специалистов БПЛА

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил на коллегии Минобороны РФ о создании единой системы подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в канале оборонного ведомства на платформе «Макс».

«Всего за первое полугодие 2026 года подготовлено более восемь тысяч специалистов», — сказал Криворучко.

По его словам, в учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений с проведением боевого слаживания на штатной технике.

16 июля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России планомерно поражают объекты противника, а ракет и «Гераней» хватит на всех.

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили об ударе по Одесскому порту, где были поражены два цеха по производству и сборке беспилотников, в том числе дронов средней дальности UJ-22 разработки компании «Укрджет».

Ранее российские войска поразили сухогруз и катер ВСУ в Черном море.