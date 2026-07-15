В Минобороны РФ раскрыли подробности о ночных ударах по портам Украины

Минобороны: ВС РФ поразили два цеха по производству беспилотников в порту Одессы

Российские военнослужащие нанесли удар по цехам производства дронов в порту Одессы. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«На территории порта Одесса поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в поврежденных цехах, в том числе, собирались дроны средней дальности UJ-22. Данные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были разработаны компанией «Укрджет».

По информации ведомства, в порту Днепро-Бугский в Николаевской области были поражены два сухогруза, задействованные в транспортировке грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вооруженные силы РФ атаковали суда в момент выгрузки товаров.

«В порту Черноморск <...> поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ», — добавили в Минобороны.

Российское военное ведомство утром 15 июля заявило, что ВС РФ ночью продолжили наносить удары по портам Украины. Военнослужащие нанесли по гаваням групповые удары с применением высокоточного оружия воздушного базирования и БПЛА.

Ранее ВС РФ атаковали одно из основных производств по сборке боевых частей для ракет и беспилотников на Украине.