Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Армия

В Минобороны РФ раскрыли подробности о ночных ударах по портам Украины

Минобороны: ВС РФ поразили два цеха по производству беспилотников в порту Одессы
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удар по цехам производства дронов в порту Одессы. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«На территории порта Одесса поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в поврежденных цехах, в том числе, собирались дроны средней дальности UJ-22. Данные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были разработаны компанией «Укрджет».

По информации ведомства, в порту Днепро-Бугский в Николаевской области были поражены два сухогруза, задействованные в транспортировке грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вооруженные силы РФ атаковали суда в момент выгрузки товаров.

«В порту Черноморск <...> поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ», — добавили в Минобороны.

Российское военное ведомство утром 15 июля заявило, что ВС РФ ночью продолжили наносить удары по портам Украины. Военнослужащие нанесли по гаваням групповые удары с применением высокоточного оружия воздушного базирования и БПЛА.

Ранее ВС РФ атаковали одно из основных производств по сборке боевых частей для ракет и беспилотников на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 15 июля. Новая льгота по ипотеке, сокращение очередей на заправках и расширенный редактор статей в Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!