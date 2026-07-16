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Армия

Российские войска поразили сухогруз и катер ВСУ в Черном море

Минобороны: ВС РФ поразили быстроходный катер ССО ВСУ в районе острова Змеиный
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по сухогрузу на переходе в порт «Черноморск», доставлявшему грузы для вооруженных сил Украины (ВСУ), и быстроходному катеру Сил специальных операций (ССО) украинской армии в районе острова Змеиный Одесской области республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Также в Минобороны России сообщили, что в Одесской области российские войска поразили объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.

Кроме того, в порту Одесса под российские удары попали пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения техники украинской армии.

В Киеве Вооруженные силы России атаковали предприятие «Рапид», занимающееся сбором и хранением беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности «Лютый» и «Лелек».

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания нового лазерного комплекса против дронов.

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