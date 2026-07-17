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Армия

Белоусов заслушал доклады своих замов на заседании коллегии Минобороны

Белоусов провел заседание коллегии Минобороны

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел в пятницу заседание коллегии Минобороны. Об этом сообщили в Telegram-канале военного ведомства.

На мероприятии обсудили, как идет выполнение задач, поставленных в декабре 2025 года.

«Задачи, озвученные на декабрьской Коллегии, были поставлены на полгода и на год. Необходимо зафиксировать, как мы справились за полугодие», — сказаал министр обороны.

Белоусов заслушал доклады своих заместителей. Они отчитались о результатах, достигнутых за полгода. Особое внимание уделили модернизации российских войск, а также их оснащению и обеспечению боевых действий в зоне СВО.

До этого глава военного ведомства сообщил, что в России создали «витрину данных», с помощью которой производители беспилотников могут включиться в работу по обучению нейросетей для дронов. Подразделения беспилотных систем объединения с мая прошлого года интегрируются в систему аналитики данных, позволяющую анализировать данные о применении различных беспилотных систем.

Ранее Белоусов назвал приоритетные задачи Черноморского флота.

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