Белоусов рассказал о внедрении ИИ в беспилотники

Белоусов заявил о создании «витрины данных» для обучения нейросетей для БПЛА

В России создали «витрину данных», с помощью которой производители беспилотников могут включиться в работу по обучению нейросетей для дронов. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска группировки войск «Центр», где он заслушал доклады командования, его слова приводит Минобороны в Telegram-канале.

Подразделения беспилотных систем объединения с мая прошлого года интегрируются в систему аналитики данных, позволяющую анализировать данные о применении различных беспилотных систем.

«Что касается искусственного интеллекта в беспилотниках, мы создали «витрину данных», чтобы производители включились в работу по обучению нейронных сетей. Главное, чтобы данные обрабатывались сразу на борту», — сказал он, отметив, что это технически сложные вопросы, но они решаются.

Белоусов также дал поручение доработать программно–аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.

Ранее российские военные начали применять FPV-дрон «Изделие-98».