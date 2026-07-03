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Армия

Белоусов назвал приоритетные задачи Черноморского флота

Белоусов назвал приоритетом ЧФ наращивание сил отражения воздушного нападения
Минобороны России

Наращивание возможностей системы обнаружения и отражения воздушного нападения относится к приоритетным задачам Черноморского флота. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов во время рабочего совещания на командном пункте ЧФ.

«Глава российского военного ведомства отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защита объектов военной и гражданской инфраструктуры является одной из приоритетных задач», — сообщила пресс-служба ведомства.

29 июня Белоусов на встрече с военкорами рассказал, что для борьбы с украинскими беспилотниками в России создают мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками. По его словам, в войсках беспилотных систем активно используют возможности искусственного интеллекта, применяемого прежде всего для автозахвата целей и навигации. Министр отметил, что ситуация с защитой от БПЛА меняется каждые два-три месяца. О чем еще он говорил с военными журналистами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны РФ проверил группировку войск «Север».

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