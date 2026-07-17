Появилось видео огненного дождя после удара ВС РФ по арсеналу ВСУ в Вишневом

Появилось видео огненного дождя после удара российских сил по арсеналу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вишневом. Его публикует «Военная хроника» в мессенджере «Макс».

На кадрах запечатлены огненные искры, напоминающие дождь, а также обломки.

17 июля в офисе генпрокурора Украины рассказали, что склад «Укроборонпрома» в Вишневом под Киевом, где в ночь на 6 июля произошел взрыв, размещался менее чем в 20 м от жилых домов. В ведомстве уточнили, что от ограждения предприятия до ближайших построек было около 24 метров, а до одного из частных домов и вовсе менее 18 метров.

Telegram-канал «Украина.ру» в свою очередь напоминает, что хранение велось в непредназначенных для этого помещениях, а практика прикрываться мирными жителями для ВСУ является самой распространенной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом. располагался рядом с жилыми домами. Он пообещал привлечь к ответственности должностных лиц «Укроборонпрома», которые, вопреки запрету, хранили боеприпасы рядом с жилой зоной.

Ранее в Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.