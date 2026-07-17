На Украине сообщили, что склад боеприпасов в Вишневом находился в 18 м от домов

Склад «Укроборонпрома» в Вишневом под Киевом, где в ночь на 6 июля произошел взрыв, размещался менее чем в 20 м от жилых домов. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

В ведомстве уточнили, что от ограждения предприятия до ближайших построек было около 24 метров, а до одного из частных домов и вовсе менее 18 метров.

Telegram-канал «Украина.ру» в свою очередь напоминает, что хранение велось в непредназначенных для этого помещениях, а практика прикрываться мирными жителями для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является самой распространенной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом в Киевской области, где 6 июля произошли взрывы после воздушной атаки, располагался рядом с жилыми домами. Он пообещал привлечь к ответственности должностных лиц «Укроборонпрома», которые, вопреки запрету, хранили боеприпасы рядом с жилой зоной.

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